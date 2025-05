​Seis caravanas cruzaram-se na Feira de Espinho. Pedro Nuno Santos diz que na AD "estão de cabeça perdida"

Seis caravanas cruzaram-se esta manhã para fazer campanha eleitoral em Espinho, para uma visita à feira semanal. AD, PS, Chega, PAN, ADN e PPM. A caravana do PS, liderada por Pedro Nuno Santos entrou pelo recinto e a campanha da AD fez um compasso de espera para deixar acabar a visita de meia hora do líder do PS.

Mal Pedro Nuno Santos entrou no carro da volta para ir embora, arrancou o desfile da AD. À passagem do líder da AD os apoiantes do Chega gritaram "corrupção, corrupção", mas tudo sem incidentes. Aos jornalistas, no fim da visita, Pedro Nuno Santos disse ter ficado "surpreendido" com a forma como foi recebido na feira de Espinho.

O líder do PS, à semelhança de Luís Montenegro, é o cabeça de lista pelo distrito de Aveiro e salientou aos jornalistas a reação "impressionante" das pessoas nos últimos dias.

Questionado sobre a frente de direita que a AD quer construir com a Iniciativa Liberal, Pedro Nuno Santos diz que "eles vão ser derrotados, a AD sozinha já faz estragos", insistindo na ideia de que na crise financeira de 2010, a AD "atacou quem trabalha e quem trabalhou".

"O 12.º ministro era Luís Montenegro e defendeu sempre aquelas políticas", disse ainda o líder socialista, referindo a coligação da AD com a IL uma "mistura explosiva do ponto de vista do radicalismo e do ataque ao Estado social", acusou Pedro Nuno Santos.

Sobre as dúvidas de Nuno Melo, líder do CDS-PP sobre a entrada da IL na coligação da AD, Pedro Nuno Santos concluiu que "eles estão de cabeça perdida, eles dizem coisas diferentes".