⏱️ A campanha em 37 segundos. Ao décimo dia de campanha, todos (quase todos) acreditam que podem ser Governo

⚠️Se lhe passou despercebido... Montenegro cantou em São Bento com Tony Carreira, Rui Rocha arriscou cantar “What’s Up” das 4 Non Blondes e Pedro Nuno Santos partilhou no Instagram aquilo que gostaria de cantar. A música tem tido presença forte nesta campanha e o jornalista Fábio Monteiro fez uma escolha das músicas que têm ficado nos ouvidos dos eleitores (nem sempre pelas melhores razões).

Comércio que fecha, jovens que emigram. O país que Raimundo vai encontrando

“Delinquentes políticos”. Tavares quer roubar deputado ao Chega em Santarém

Pedro Nuno Santos não diz se apresenta retificativo e IVA zero está sem calendário: "Logo que consigamos"

Ventura: conduta de Montenegro "é fatal" para maioria entre Chega e AD

Rui Rocha: Lisnave é um bom exemplo do que os privados podem fazer

Basílio Horta ataca acordo da AD com IL. "Não pode haver um democrata-cristão que possa aceitar isto"

Mortágua: maior irresponsabilidade da ministra da Saúde é querer privatizar SNS

PAN acusa secretário de Estado de fazer "apologia a cultura de violência" contra animais

O dueto de Montenegro, o punk de Pedro Nuno e o falsete de Rocha: a campanha eleitoral em versão musical