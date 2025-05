André Ventura "está bem" após indisposição, mas passa a noite no hospital

O líder do Chega foi retirado de um jantar-comício para as legislativas, esta terça-feira à noite, em Tavira, depois de ter sentido uma indisposição. André Ventura foi assistido no local durante vários minutos e levado para o Hospital de Faro.



André Ventura vai passar a noite no hospital, após a realização de exames, avançou a SIC e confirmou a Renascença junto de fonte do partido.



O presidente do Chega estava a discursar, no arranque do jantar-comício na cidade algarvia, quando pausou o discurso, bebeu água e agarrou-se à zona do peito. Logo de seguida, foi apoiado pelo staff e saiu do palco.

Numa declaração em Tavira, o líder parlamentar do Chega, Pedro Pinto, afirmou que André Ventura "está consciente, está bem" e vai para o hospital para realizar exames complementares.

"Tudo bem" com Ventura

O médico do INEM afirmou à chegada ao Hospital de Faro que André Ventura está bem, após o susto de saúde que sofreu esta terça-feira à noite.

"Está tudo bem neste momento. Correu tudo otimamente bem", disse o médico aos jornalistas.