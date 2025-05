André Ventura sente-se mal e é retirado de comício

[em atualização]

André Ventura, líder do Chega, foi retirado esta terça-feira à noite de um jantar-comício, em Tavira, depois de ter sentido uma indisposição.

O presidente do Chega estava a discursar, no arranque do jantar-comício na cidade algarvia, pausou o discurso, bebeu água, e parece ter-se engasgado. Logo de seguida, foi apoiado pelo staff e saiu do palco. Aguardam-se mais informações.

Nos últimos minutos, André Ventura esteve a ser assistido no exterior da tenda onde o jantar está a decorrer. Ao que é possível apurar, o líder do Chega está consciente.



Uma ambulância chegou ao local do comício em Tavira.