Basílio Horta ataca acordo da AD com IL. "Não pode haver um democrata-cristão que possa aceitar isto "

O presidente da Câmara de Sintra, e antigo fundador do CDS, Basílio Horta, criticou a possibilidade de uma coligação entre a AD e a Iniciativa Liberal e diz mesmo que seria "uma desgraça" para o país.

Falando num almoço-comício do PS nas instalações dos Bombeiros de Queluz, nesta terça-feira, Basílio Horta lamentou o que diz ser o "liberalismo serôdio" da AD e de agora querer "ir mais longe" em coligação com os liberais.

"É a primeira vez que temos uma ameaça séria de ter os direitos sociais em causa", disse ainda o autarca, referindo-se a Pedro Nuno Santos como o representante de "todos os que não concebem o país sem direitos sociais".

É por isso, diz o autarca de Sintra e ex-dirigente do CDS, que "não pode haver um democrata cristão em Portugal que possa aceitar isto". Por isso, "os democratas-cristãos só podem votar no PS".

"O liberalismo aqui, como a IL quer, seria uma desgraça", disse ainda Basílio Horta, concluindo: "Ainda bem que o Adelino Amaro da Costa e o Diogo [Freitas do Amaral] não estão cá para ver a desgraça em que o CDS se tornou", referindo-se aos dois fundadores do partido com quem se iniciou na política.

Numa referência implícita ao caso Spinumviva, Basílio Horta disse ainda que "temos de ter um Governo que respeite a ética republicana", dando como exemplo o antigo Presidente da República Jorge Sampaio.