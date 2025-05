BE foi à universidade sénior: mais velhos "não são bolas de arremesso nas campanhas"

A coordenadora nacional do BE visitou esta terça-feira uma universidade sénior, no concelho do Seixal, distrito de Setúbal, para alertar que os mais velhos "não são bolas de arremesso nas campanhas" e devem ser respeitados.

O "Hino dos Mineiros" ouviu-se alto e bom som vindo da sala onde decorreu esta manhã a aula de "Melodia e Vozes" da "Unisseixal", universidade sénior. Lá dentro, a coordenadora nacional do BE, Mariana Mortágua, e a cabeça-de-lista por Setúbal, Joana Mortágua, juntaram-se ao coro de vozes, rodeadas de seniores.

"Eu não estraguei, que cantei baixinho", brincou Mariana Mortágua, no final do momento musical. Esta é apenas uma das 170 turmas desta universidade sénior no Seixal, num total de 1.200 alunos, a sua maioria na faixa etária dos 70 anos.

Há aulas para todos os gostos: desde pintura, informática, línguas, música e até de Inteligência Artificial.

"Estamos a aprender sobre as futuras guerras que hão de vir por causa do Ártico. Não é por acaso que os Estados Unidos da América querem o Ártico e a Gronelândia", adiantou o professor da aula de Inteligência Artificial.

