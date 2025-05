CNE alerta: circula um e-mail falso para votar online

Na mesma nota, a CNE aproveitou para recordar que não existe votação online e que em Portugal o voto é "presencial e exercido diretamente pelo eleitor" nos termos da lei.

"A Comissão está a acompanhar esta situação em articulação com as entidades responsáveis pela segurança digital e continuará a adotar todas as medidas necessárias para salvaguardar a integridade do processo eleitoral", conclui a nota, a cinco dias das eleições legislativas.

Concorrem a estas eleições antecipadas 21 forças políticas: AD (PSD/CDS-PP), PS, Chega, IL, BE, CDU (PCP/PEV), Livre, PAN, ADN, RIR, JPP, PCTP/MRPP, Nova Direita, Volt Portugal, Ergue-te, Nós, Cidadãos!, PPM, PLS e, com listas apenas numa ou nas duas regiões autónomas, MPT, PTP e PSD/CDS/PPM.