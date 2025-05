​Comércio que fecha, jovens que emigram. O país que Raimundo vai encontrando

O secretário-geral comunista vai fazendo uma campanha bem-disposta, mas vai encontrando relatos que o entristecem. Só esta terça-feira foram dois.

No distrito de Lisboa, em Benfica, a caravana da CDU esteve em contacto com os comerciantes do bairro. O proprietário de um pronto a vestir estava desiludido e pronto a fechar.

“Da próxima vez que aqui vier, a minha loja já estará fechada… A partir de janeiro vou fechar”, diz a Paulo Raimundo, com ar determinado.

Júlio Santos, 78 anos, chegou a ter dois funcionários, mas agora trabalha sozinho. “A grande distribuição rebentou isto tudo”, queixa-se.

