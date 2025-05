“Delinquentes políticos”. Tavares quer roubar deputado ao Chega em Santarém

O porta-voz do Livre assumiu esta terça-feira que, na meta de expandir o grupo parlamentar do Livre, o partido não exclui o objetivo de eleger um deputado por Santarém. Se, noutros círculos eleitorais a estratégia é desviar votos da IL, aqui o Livre quer roubar um lugar ao Chega.

“Santarém é um distrito de charneira e que tem grandes alterações de voto. (…) Acompanha a novidade em termos políticos, mas nem sempre essa novidade é boa. A novidade, que vem da extrema-direita, é uma novidade má, que elege deputados e deputadas que rebaixam a qualidade do trabalho na Assembleia da República. Isto quando não são delinquentes políticos e quando não são mesmo delinquentes ‘tout court’, como nós vimos com casos que aconteceram durante esta legislatura”, criticou

Livre acusa PS de dificultar alternativa de esquerda

O porta-voz do Livre lamentou ainda que o PS esteja mais importado com a “gestão do dia-a-dia de uma campanha política” do que em apresentar uma estratégia de “médio e longo prazo” para o país.

“Não entendo exatamente com o que o PS, neste momento, se importa. Parece que quer manter todas as opções em aberto. Muitas vezes, quem quer manter todas as opções em aberto acaba por não ter nenhuma opção, porque não mobiliza as pessoas. Quando não se tem clareza, não se mobiliza as pessoas”, criticou à margem de uma ação de campanha na praia fluvial de Constância, em Santarém.

“Almourol vai deixar de ser uma ilha”

O porta-voz do Livre avisou ainda, na visita à praia fluvial de Constância, que aquela zona pode estar em risco, devido à estratégia de gestão da água do Governo que, segundo diz, “leva água para a agricultura intensiva”.

“Almourol vai deixar ser uma ilha, este parque de Constância vai desaparecer e a praia fluvial também”, avisou, naquela vila do distrito de Santarém.

Para evitar essa degradação, o Livre tem uma proposta que, acredita o líder, permite gerir a água de forma mais eficiente e sustentável.

“Passa pelo restauro da Natureza, passa por retirar obstáculos à água que estejam obsoletos, passa por gerir bem água que temos e evitar perdas de água, antes de estarmos a gastar em obras caras e que destroem património”, esclareceu.