Depois dos jovens, Raimundo pede sobressalto às mulheres

O secretário-geral do PCP pediu esta terça-feira um sobressalto às mulheres, depois de ter feito o mesmo apelo aos jovens, numa ação em Lisboa, onde numa casa de raspadinhas dispensou a sorte, alegando ter a razão do seu lado.

Depois do apelo ao sobressalto dos jovens no domingo, Paulo Raimundo pediu esse mesmo sobressalto às mulheres, depois de uma ação de campanha da CDU (que junta PCP e "Os Verdes), em Benfica, no concelho de Lisboa.

"Neste momento, dirijo-me a todas as mulheres, a todas aquelas que põem o país a funcionar, que põem a economia a funcionar, que se lancem num grande sobressalto, não em prol da CDU, mas em prol das suas vidas, dos seus direitos, contra todas as formas de violência, contra todas as formas de discriminação", disse Paulo Raimundo.

[Ouça aqui a reportagem áudio da jornalista Cristina Nascimento]