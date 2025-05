Foto do dia. Ventura sente-se mal em comício

André Ventura sentiu-se mal durante um comício em Tavira. O dirigente do Chega estava a discursar quando, depois de se agarrar à zona do peito, acabou por cair no palco.

Ainda não se conhecem pormenores sobre o estado de saúde de Ventura. Na imagem é possível vê-lo a ser retirado do palco pelos seguranças. Uma ambulância do INEM foi chamada ao local e prestou assistência ao líder do Chega, conduzindo-o depois ao hospital.

Apenas para fazer "alguns exames", esclareceu momentos depois Pedro Pinto. O líder parlamentar do partido apelou ainda aos apoiantes para não baixarem os braços: "não desistam. Vamos ganhar as próximas eleições no dia 17 de maio", garantiu.