Montenegro diz que AD está a crescer. Candidatura acusa PS de criar "farsa" na campanha

O vídeo divulgado pela candidatura mostra um rapaz que se aproxima de Luís Montenegro a quem fala ao ouvido, e depois mais afastado diz que vai votar no PS e responsabiliza o líder da AD pela crise política. Momentos depois entra numa carrinha do Partido Socialista.

Bugalho, que acusa o PS de desrespeitar a democracia, deixou várias perguntas a Pedro Nuno Santos pedindo para condenar este episódio.

“Deixamos três questões a Pedro Nuno Santos: se condena este comportamento da sua campanha eleitoral, se pede desculpa por este comportamento da sua campanha eleitoral e se pode garantir, não só que não ocorreu no passado, como não irá ocorrer até o dia das eleições, 18 de maio”, disse aos jornalistas antes do jantar-comício nas Caldas da Rainha.

Sebastião Bugalho, que entrou na campanha na sexta-feira passada, explicou aos jornalistas que decidiu falar sobre este caso porque se sentiu indignado com o PS, que acusa de não respeitar a campanha eleitoral.

“Porque me senti profundamente indignado do ponto de vista democrático por esta atitude do PS, que não respeita a campanha eleitoral, nem respeita os eleitores, ou não sentiria necessidade de colocar um militante seu que está dentro da sua carrinha de campanha a atirar-se ao primeiro-ministro com ataques pessoais, de forma evidentemente a manipular quem está a ver na televisão aquilo que está a passar”, afirmou.

Montenegro diz que tem números melhores do que as sondagens

O líder da AD acredita num bom resultado nas legislativas do próximo domingo e diz mesmo que tem dados melhores do que o que indicam as sondagens divulgadas até agora.