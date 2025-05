Mortágua: maior irresponsabilidade da ministra da Saúde é querer privatizar SNS

A coordenadora nacional do BE, Mariana Mortágua, rejeitou esta terça-feira retirar "conclusões precipitadas" sobre o aumento da mortalidade infantil, considerando que a "maior irresponsabilidade" de Ana Paula Martins é querer privatizar o Serviço Nacional de Saúde.

"A ministra da Saúde é um caso muito paradigmático de incompetência, de arrogância e de uma visão sobre o SNS que está errada. Eu diria que se tivesse que escolher uma destas três características, a mais importante é a visão errada sobre o SNS", criticou Mariana Mortágua, em declarações aos jornalistas à margem de uma visita a uma universidade sénior no concelho do Seixal, distrito de Setúbal.

A líder bloquista foi interrogada sobre o facto da cabeça de lista da AD por Vila Real e ainda ministra da Saúde, Ana Paula Martins, se ter insurgido na segunda-feira contra "arautos da desgraça" que acusou de amedrontarem as mães e usarem números sobre mortalidade infantil para chicana política na campanha eleitoral.

De acordo com o jornal Correio da Manhã, a taxa de mortalidade infantil em Portugal subiu 20% em 2024, num ano marcado por vários serviços de urgências de ginecologia e obstetrícia encerrados.

Mariana Mortágua recusou retirar "conclusões precipitadas" deste aumento, considerando estar em causa um tema "demasiado sério", e salientou que existem vários fatores que podem influenciar estes dados, como o facto de as mulheres serem mães mais tarde.

"Seria uma enorme responsabilidade atribuir causas aos dados da mortalidade infantil sem saber exatamente quais são as causas. Nós não queremos que uma campanha eleitoral seja um momento de alarmismo irresponsável", justificou.

Mariana Mortágua, que na última legislatura chegou a pedir a demissão de Ana Paula Martins por mais que uma vez, salientou que "coisa diferente" é a conduta da ministra da Saúde e a política da AD -- coligação PSD/CDS-PP neste setor.

A dirigente voltou a acusar o PSD de ter instalado "um grupo de gente próxima" em lugares de administrações de hospitais e insistiu na crítica de que os sociais-democratas pretendem privatizar o SNS.

"E quando as pessoas perceberem isso e forem a um hospital, não vai haver hospital, só vai haver privados. E nós não queremos chegar a esse momento. E é por isso que é tão importante derrotar a direita e derrotar o PSD e a sua ideia do SNS. Querem ativamente privatizar o SNS. E essa é a maior irresponsabilidade de Ana Paula Martins em cima de todas as outras que são conhecidas", rematou.