Pedro Nuno Santos não diz se apresenta retificativo e IVA zero está sem calendário: "Logo que consigamos"

O líder do PS, Pedro Nuno Santos, não adianta se vai apresentar um orçamento retificativo se o PS ganhar as eleições legislativas de 18 de maio.

Na sequência das críticas que tem feito às previsões do Governo da AD, o líder do PS foi confrontado esta terça-feira, durante uma ação de campanha na Amadora, se irá apresentar um retificativo, e na resposta disse que "não estamos ainda nessa fase, temos de esperar".

Pedro Nuno diz que "obviamente o que nos dizem os números da economia da AD é que o cenário macro-económico já era uma fantasia para enganar as pessoas e não tem qualquer adesão à realidade e, depois de conhecer estes resultados económicos, Luís Montenegro deixa-nos ainda pior".

Em defesa do programa eleitoral do PS, Pedro Nuno Santos diz que é "mais realista e tem medidas que nos preparam para tempos de incerteza como os que vivemos", referindo que o IVA zero "é um exemplo disso que permite enfrentar o custo de vida das famílias".

IVA Zero permanente sem data

Precisamente, sobre o calendário de aplicação do IVA zero permanente, que é uma das principais propostas do programa eleitoral do PS, o líder socialista diz que acontecerá "logo que consigamos", referindo que "estamos em maio", garantindo que será "o quanto antes, não há problema nenhum", mas não apontando nenhuma data.

Pedro Nuno Santos desvaloriza ainda as sondagens que continuam a dar desvantagem ao PS, considerando que, em 2024, a distância da AD que os estudos de opinião indicavam não se concretizaram. "Com esta distância vamos ganhar as eleições, é o que elas nos dizem", diz, convicto, o secretário-geral do PS.

Sobre a geringonça, sublinhou que os partidos à esquerda "trabalharam bem" no passado: "O que é importante é que nós já tivemos a oportunidade de trabalhar no passado e trabalhámos bem, mas, neste momento, o Partido Socialista precisa de ganhar as eleições."

Segundo o líder do PS, para haver "uma mudança política em Portugal", os socialistas precisam de vencer as eleições e é nisso que está focado.