PS. Até domingo, o que importa é dar esperança às pessoas

O secretário-geral socialista disse esta terça-feira que, até domingo, só vai estar concentrado em "dar esperança" às pessoas de que é possível viver melhor em Portugal, salientando que a habitação é uma preocupação para o PS.

"É só nisso que eu vou estar concentrado nos próximos dias, dizer às pessoas que é mesmo possível viver melhor em Portugal e que podem confiar em nós, não só neste contexto de incerteza, mas para continuarmos a transformar o país, para aumentarmos salários, para aumentarmos pensões, para reduzirmos o custo de vida, para garantirmos casas e defendermos o Serviço Nacional de Saúde (SNS)", defendeu Pedro Nuno Santos que falava no início de uma arruada na Ajuda, em Lisboa.

O líder socialista respondia a uma pergunta sobre se, depois do dia das eleições, deve continuar a haver escrutínio sobre a empresa familiar criada pelo primeiro-ministro e que, entretanto, passou para os seus filhos. "Até domingo nós temos que conseguir mobilizar o nosso povo, dar-lhes esperança, mostrar-lhes que é possível termos uma mudança segura e positiva em Portugal liderada pelo PS", referiu ainda Pedro Nuno Santos.

"É a força do voto. O PS vai ganhar e o PS vai governar".



Questionado sobre se, estando perto do Palácio de Belém, teria vontade de ir dizer a Marcelo Rebelo de Sousa que o deve nomear primeiro-ministro caso ganhe as eleições, o líder do PS respondeu: "É a força do voto. O PS vai ganhar e o PS vai governar."

Nesta arruada pelas ruas da Ajuda, o secretário-geral socialista esteve acompanhado por Mariana Vieira da Silva, cabeça de lista do PS por Lisboa, e Alexandra Leitão, candidata pelo PS à Câmara de Lisboa, e ainda Isabel Moreira e, aos jornalistas, insistiu na ideia de "dar esperança às pessoas".

"Dar esperança que é possível vivermos melhor em Portugal, que é possível nós termos melhores pensões, melhores salários, mais casas, nós precisamos de apoiar, as pessoas precisam de acreditar que é possível viver melhor em Portugal. Elas não conseguiram ver isso neste último ano e nos queremos dar esperança e apoio aos portugueses", frisou.

A uma pergunta sobre uma notícia que revela que há sem-abrigo que se dirigem aos hospitais à procura de cuidados de higiene, dormida e alimentação e como se combate esse problema, Pedro Nuno Santos respondeu que a habitação "é uma preocupação" para o PS.

"O Governo disse que também era uma preocupação para eles, mas ao mesmo tempo que o diziam cortaram o apoio ao arrendamento a mais de 40 mil famílias que hoje estão a cortar na alimentação para segurar as casas e outras não conseguiram mesmo segurar as casas. E mesmo jovens que recebiam o Porta 65, apoio ao arredamento jovem, estão à espera há seis e sete meses", referiu.

Na sua opinião, "isto está a agravar a situação de muita gente e alguns desses, infelizmente, perderam a casa e tentam encontrar formas alternativas, obviamente não são dignas para ninguém". Depois de um curto percurso por esta zona de Lisboa, onde voltou a ouvir relatos de pensionistas que se queixaram das reformas baixas e rendas altas, Pedro Nuno Santos pegou num megafone e voltou a insistir na mensagem de esperança que trazia hoje para um "mudança positiva".

"Vamos trabalhar todos nestes dias que nos restam para mobilizarmos os nossos amigos, os nossos vizinhos, os nossos colegas de trabalho para uma grande vitória no domingo", apelou. Depois de entregar o megafone, o líder do PS conversou por momentos com um senhor que tinha uma pequena cadela ao colo, a Boneca. "Também vai votar? E o cãozinho também é do PS?", brincou.