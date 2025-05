Reticente sobre acordo parlamentar, IL pedala para lugar de "liderança de políticas"

A meio da campanha e a três dias do fim, os liberais continuam sem querer definir um objetivo concreto para as legislativas de 18 de maio. O presidente do partido tem fugido ao compromisso, afirmando sempre que a meta é "crescer", sem definir quanto.

A novidade do dia é a reticência da Iniciativa Liberal (IL) quanto a um acordo parlamentar com a Aliança Democrática (AD). Na última ação de campanha desta terça-feira, o presidente do partido disse "não rejeitar, nem incluir" a hipótese de um entendimento no Parlamento para realçar que o partido quer "assumir a liderança de políticas".

Com a falta concretização, o presidente da Iniciativa Liberal fez esta terça-feira uma ação de campanha em Lisboa, junto ao jardim do Arco do Cego onde está instalado um outdoor da Inciativa Liberal e uma bicicleta imobilizada - que estará disponível apenas durante o dia. No fundo, o desafio é pedalar nessa bicicleta, para que no outdoor as luzes que estão por cima da palavra "impostos" se apaguem, ao mesmo tempo que conforme a velocidade se acendem as luzes junto às palavras "saúde e habitação".

Numa bicicleta completamente estática, Rui Rocha afirmou não querer ser "as rodinhas de ninguém". O presidente da Iniciativa Liberal está convicto de que o partido vai "liderar o pelotão da mudança" ficando ao critério de "outros" se acompanham ou não.

Apesar de ter pedalado por pouco tempo, o presidente da Iniciativa Liberal quis assim marcar que o partido continua a defender a descida de impostos tendo ainda como prioridades a habitação e a saúde.

Já durante a manhã, numa visita à Lisnave, o líder da IL tinha realçado que as medidas sobre habitação - como a redução de impostos; para a saúde - com um sistema que agrupe público, privado e social; sobre a diminuição da burocracia e a redução de impostos são as exigências que vai colocar numa eventual negociação para um Governo de coligação com a AD.