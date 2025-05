Veja aqui como vai ser o seu boletim de voto. Ordem dos partidos não é sempre a mesma

Os boletins de voto não são todos iguais . Basta pensar que nem todos os partidos concorrem a todos os círculos eleitorais para perceber o motivo pelo qual é necessário ter diferentes boletins ao longo do país. Em abril passado, foi sorteada a ordem pela qual cada uma das forças políticas surge no papel que cada eleitor recebe no momento de exercer o seu direito de voto.

E a quem coube ser o primeiro da lista? A AD, que junta PSD e CDS, é o primeiro partido a aparecer no boletim de voto do círculo do Porto. Em Leiria, o primeiro partido é o Chega (só para apontar alguns exemplos). Em Lisboa, o Ergue-te, o Livre e o Juntos Pelo Povo são os três primeiros partidos a aparecer no boletim que será depositado pelos eleitores nas urnas, enquanto que a AD aparece em antepenúltimo lugar. O PS? Surge em oitavo.

De acordo com os boletins publicados no site da Comissão Nacional de Eleições, em Coimbra e na Madeira, a AD e o ADN aparecem em lugares seguidos. Nas eleições anteriores, a votação no ADN, superior à esperada, levantou a questão de que alguns eleitores pudessem ter ficado baralhados com a semelhança das siglas.

Este ano, a AD aparece no boletim com a designação "AD coligação PSD/CDS-PP" e não como "Aliança Democrática", o que irá tornar mais clara a distinção do "ADN — Alternativa Democrática Nacional".

Quanto ao Partido Socialista, nunca surge no topo dos boletins. É em Coimbra que está mais destacado, onde surge em terceiro.