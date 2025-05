Ventura: conduta de Montenegro "é fatal" para maioria entre Chega e AD

Apesar de não haver abertura do outro lado, o líder do Chega faz questão de ir fechando a porta a entendimentos com a Aliança Democrática.

Ao fim da manhã de terça-feira, durante uma arruada em Tavira, André Ventura assumiu que as sondagens apontam para uma maioria absoluta, se se juntar a AD e o Chega, mas aponta falhas éticas ao atual primeiro-ministro.

"Luís Montenegro tem mostrado que não consegue ter a integridade, nem capacidade de lutar contra a corrupção e isso, para nós, é fatal para uma maioria política", respondeu aos jornalistas.

André Ventura insiste que a "única" forma de dar estabilidade ao país é o Chega ser o partido mais votado.

Ventura rejeita envolver família do PM

Questionado sobre a entrada do filho do líder da AD, Hugo Montenegro, na campanha eleitoral, André Ventura rejeitou comentar: "Não queria falar da família, queria falar de Luís Montenegro", afirmou.

No entanto, André Ventura aproveitou para criticar a forma como o primeiro-ministro chamou as televisões ao encontrar-se com a sua mulher, enquanto Carla Montenegro fazia a sua peregrinação a Fátima.

André Ventura fala numa "cena, essa sim, deplorável, que é de ser usada uma peregrinação e fazer, com a esposa, campanha eleitoral".

[Ouça aqui]