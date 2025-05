⏱️ A campanha em 37 segundos. E ao 11.º dia, as Presidenciais fizeram uma entrada a pés juntos nas Legislativas

🔥 Enquanto isso, nos bastidores:

🔎Quer mais detalhes? Veja o nosso minuto a minuto ou leia tudo sobre a campanha eleitoral.





🚨 E se só tiver tempo para ler uma coisa...

Veja a conversa que a jornalista Salomé Esteves teve com o "Vota AI", uma plataforma de inteligência artificial criado por dois estudantes da Universidade do Porto, Filipe Barros e João Barão. A ideia desta AI é ajudar os eleitores a mastigarem os longos programas eleitorais dos partidos e responde a todo o tipo de perguntas, com resumos do que cada programa defende. Se em vez de falar com uma AI preferir ler programa a programa, também reunimos aqui os links para os programas dos partidos com assento parlamentar.



⚠️Se lhe passou despercebido...

Pedro Nuno Santos foi abordado (e torpedeado) por Joana Amaral Dias, em Setúbal, à semelhança do que a candidata do ADN já tinha feito com Luís Montenegro, em Beja. Desta vez a pergunta tinha a ver com subsídios de deslocação atribuídos pelo Parlamento: "Já devolveu os 203 mil euros ao Parlamento?" O socialista ficou visivelmente irritado. "Não faças esse número comigo, ó Joana, desculpa lá, enganas as pessoas."

📌OS NOSSOS DESTAQUES

