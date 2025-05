Álvaro Beleza confiante que eleitores vão escolher "porto de abrigo" do PS e não arriscar

"E, já agora, nós aqui não trocamos valores por votos. Nós preferimos perder com honra do que vender os nossos valores", apontou.

Neste almoço, além de Álvaro Beleza, Pedro Nuno Santos contou com o apoio da eurodeputada do PS Ana Catarina Mendes, do ex-ministro da Educação João Costa e do ex-ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, bem como do cabeça de lista do PS por Setúbal, António Mendonça Mendes.

Álvaro Beleza defendeu que "o PS é também o partido da tolerância" e um porto de abrigo do estado social que "não deixa ninguém para trás".

"O PS não fez tudo bem. No PS não somos virgens, nem perfeitos. Somos pessoas normais. Temos a humildade de corrigir", assumiu.

Sobre o farol que Luís Montenegro disse ser, o socialista também tinha resposta e disse que esse mesmo "farol tem dois problemas": "é intermitente e é uma salvação para quem anda à deriva e os portugueses não estão à deriva".

Não escondendo que Pedro Nuno Santos "tem uma tarefa difícil", apesar de "não ser impossível", Beleza referiu que "as sondagens valem o que valem" e o que conta é a decisão dos portugueses no domingo.