​Candidatura de Gouveia e Melo é uma “não notícia", diz Raimundo

Numa reação à notícia avançada esta quarta-feira pela Renascença , Paulo Raimundo disse aos jornalistas, em Setúbal, que ninguém tinha dúvidas sobre a decisão do ex-chefe do Estado Maior da Armada.

O secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, considera que o anúncio da candidatura presidencial de Henrique Gouveia e Melo é uma “não notícia”.

O Almirante já decidiu, vai mesmo avançar para a c(...)

"O timing da CDU é este, é no contacto com as pessoas, em torno daquilo que importa. Não é de anúncios nem de pré-anúncios, é daquilo que importa: salários, pensões, habitação, Serviço Nacional de Saúde, direitos das crianças, combate à pobreza, da vida destes comerciantes que todos os dias são apertados pela grande distribuição. Isso é que importa, isso é que é preciso resolver. O nosso tempo é este, de hoje, de sexta, sábado, domingo, depois uma grande votação para responder a esses problemas", declarou Paulo Raimundo.

Em entrevista à Renascença, Henrique Gouveia e Melo anunciou esta quarta-feira que já tomou a decisão e vai ser candidato à Presidência da República nas eleições do próximo ano.

"A minha decisão é avançar com a candidatura à Presidência da República. Ela será anunciada formalmente no dia 29 de maio", declarou o ex-chefe do Estado-Maior da Armada.

Henrique Gouveia e Melo explica que a sua decisão evoluiu perante o agravamento da guerra na Ucrânia, da tensão na Europa e com a eleição de Donald Trump, mas diz que resulta igualmente de "alguma instabilidade interna que se tem prolongado".