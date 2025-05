​Candidatura de Gouveia e Melo? Mortágua prefere falar de legislativas

A coordenadora do Bloco de Esquerda (BE), Mariana Mortágua, não comenta a candidatura de Henrique Gouveia e Melo à Presidência da República porque este é o tempo das eleições legislativas.



Em declarações aos jornalistas em Santa Maria da Feira, Mariana Mortágua reagiu assim à entrevista exclusiva de Gouveia e Melo à Renascença.

“Nós teremos tempo para falar de presidenciais, estamos na campanha para as legislativas e eu queria muito falar sobre esta campanha e sobre as propostas do Bloco”, declarou Mariana Mortágua.