“É mais depressa do que a deles.” Livre pedala e brinca com outdoor com bicicleta estática da IL

Na habitual pedalada em Lisboa que organiza nas campanhas eleitorais, o Livre aproveitou esta quarta-feira para criticar a Iniciativa Liberal com metáforas sobre bicicletas.

“Não é preciso ir muito depressa. Quer dizer, é mais depressa do que a bicicleta que vimos ali no ‘outdoor’ da Iniciativa Liberal. É uma bicicleta estática – eles aceleram, mas não sem do lugar. Nós aqui podemos ir devagarinho, mas chegamos lá onde somos esperados”, afirmou Rui Tavares, antes de arrancar da Alameda D. Afonso Henriques, em Lisboa.

O porta-voz do partido relembrou ainda que há uma doca das bicicletas municipais de Lisboa mesmo em frente à Assembleia da República, que poderá servir aos deputados do Livre: “Venham connosco para uma alternativa de governação. Se der para triplicar, a gente triplica. Se não, dobra só”, afirmou, apesar de dizer recusar comprometer-se com uma meta concreta dos deputados a eleger.