“É um problema estrutural”. Tavares lamenta que sede da Spinumviva se mantenha na casa de Montenegro

“Luís Montenegro tem uma trajetória política na qual estas coisas se confundem”, afirmou Rui Tavares, como reação à notícia do Correio da Manhã, que revelava esta quarta-feira que o primeiro-ministro ainda não cumpriu a promessa de retirar a sede da empresa da sua casa em Espinho.

O porta-voz do Livre considerou esta quarta-feira que a Spinumviva, empresa familiar de Luís Montenegro, é um “problema estrutural” na carreira do líder da AD.

O líder do Livre acredita que “as pessoas são suficientemente inteligentes para perceber estas histórias”, mas realça que Montenegro “pôs o eleitorado sobre chantagem” e que isso pode trazer problemas à democracia e à política portuguesas.

“Pode até conseguir uma validação eleitoral do que foi a sua estratégia, mas está a fazer mal à democracia portuguesa”, criticou, no Terreiro do Paço, em Lisboa, após uma “pedalada” que começou na Alameda D. Afonso Henriques.