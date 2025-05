Gouveia Melo "parece não perceber diferença entre legislativas e presidenciais"

O socialista considera que, o timing do anúncio de Gouveia e Melo, significa "dois recursos negativos para quem quer ser Presidente da República".

“Trata-se de uma pessoa que muda de opinião muito facilmente. Em segundo lugar, trata-se de uma pessoa que parece não perceber a diferença entre eleições legislativas e presidenciais”, lamenta Augusto Santos Silva, `*a margem de uma ação de campanha do PS, em Setúbal.

O ex-ministro do PS e ex-presidente da Assembleia da República, que ainda não se colocou de fora da corrida a Belém, lamenta que o militar na reserva tenha feito o anúncio durante a campanha eleitoral para as legislativas.

O Almirante já decidiu, vai mesmo avançar para a c(...)

Gouveia e Melo "não tem um conhecimento mínimo da Constituição da República portuguesa e não sabe fazer a distinção entre eleições", atira Santos Silva.

O ex-ministro socialista já disse que, depois das legislativas de domingo, irá tomar a sua decisão sobre uma eventual candidatura às eleições presidenciais.



Em entrevista à Renascença, Henrique Gouveia e Melo anunciou esta quarta-feira que já tomou a decisão e vai ser candidato à Presidência da República nas eleições do próximo ano.

"A minha decisão é avançar com a candidatura à Presidência da República. Ela será anunciada formalmente no dia 29 de maio", declarou o ex-chefe do Estado-Maior da Armada.

Henrique Gouveia e Melo explica que a sua decisão evoluiu perante o agravamento da guerra na Ucrânia, da tensão na Europa e com a eleição de Donald Trump, mas diz que resulta igualmente de "alguma instabilidade interna que se tem prolongado".