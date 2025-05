IL ataca eleitorado da AD e questiona Pedro Nuno Santos se vai ser "oposição de bloqueio"

O objetivo de eleger em Leiria pode ser notado desde logo pela escolha do número um da lista — André Abrantes Amaral — que chegou a ser deputado durante um mês, recentemente, no Parlamento.

A estratégia dos liberais ganhou agora um novo ponto: a procura de votos no eventual parceiro de Governo, do qual o partido insiste em distanciar-se. “Nós não queremos ser um PSD” , afirmou Rui Rocha.

O desafio do dia da Iniciativa Liberal (IL) foi dirigido ao Partido Socialista. O presidente da IL questionou o secretário-geral do PS “se vai ser oposição de bloqueio” .

Ainda com a possibilidade de um resultado desfavorável em cima da mesa, Rui Rocha garantiu que “não se arrependerá em nenhum cenário” de não ter ido em coligação com a AD às eleições.

O presidente da Iniciativa Liberal repete que quer apenas “crescer” , mas, questionado sobre o que pode acontecer no caso de conseguir um resultado igual ou pior ao do ano passado, indicou que “não coloca esse cenário” — evitando falar sobre o seu futuro no partido.

No entanto, Rui Rocha continuou sem querer dar um número concreto de deputados que gostaria de eleger no domingo, a nível nacional.

Rui Rocha disse rejeitar um entendimento “para ficar tudo na mesma ou para empurrar os problemas com a barriga”.

Durante a manhã, numa visita ao mercado de Cascais, onde o partido era facilmente identificado por todos os que lá estavam — vendedores e clientes —, Rui Rocha defendeu que “é preciso mudar o comportamento da AD e puxá-la para o espírito reformista”.

Para um entendimento entre AD e IL, Rui Rocha continua sem limitar o número de linhas vermelhas.

Estratégias e negociações à parte, o presidente da Iniciativa Liberal confrontou-se esta quarta-feira com os problemas de habitação. Ainda no mercado de Cascais, entre o labirinto das bancas de fruta e legumes, Rui Rocha encontrou um vendedor de meias que vivia numa rulote, sem casa de banho nem água canalizada.

Em resposta, Rui Rocha apontou que o “Estado está a falhar” e destacou as medidas defendidas pelo partido para o sector, como a baixa de impostos para a construção e a colocação no mercado do mobiliário do Estado que não está a ser utilizado. “O Estado não pode ter uma crise na habitação e ter um conjunto de edifícios abandonados”, defendeu.

Agora na reta final até dia 18 de maio, a Iniciativa Liberal aposta no Porto e em Braga. Distritos que, no ano passado, elegeram três deputados: dois no Porto e Rui Rocha por Braga.