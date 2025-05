"Mau princípio". IL critica timing do anúncio da candidatura de Gouveia e Melo

O presidente da Iniciativa Liberal (IL), Rui Rocha, critica o timing do anúncio da candidatura presidencial de Henrique Gouveia e Melo , a cinco dias das eleições legislativas.

O Almirante já decidiu, vai mesmo avançar para a c(...)

Rui Rocha lembra que a atual Presidência da República foi criticada "por se tornar o foco" e que espera que a "Presidência futura seja mais equilibrada na sua presença mediática".

"Desejo que candidatos que não queiram o foco neste momento. O foco agora são as legislativas. Não me parece que tenha começado muito bem", sublinha.

Em entrevista à Renascença, Henrique Gouveia e Melo anunciou esta quarta-feira que já tomou a decisão e vai ser candidato à Presidência da República nas eleições do próximo ano.

"A minha decisão é avançar com a candidatura à Presidência da República. Ela será anunciada formalmente no dia 29 de maio", declarou o ex-chefe do Estado-Maior da Armada.

Henrique Gouveia e Melo explica que a sua decisão evoluiu perante o agravamento da guerra na Ucrânia, da tensão na Europa e com a eleição de Donald Trump, mas diz que resulta igualmente de "alguma instabilidade interna que se tem prolongado".