O que é o espasmo esofágico que levou André Ventura ao hospital?

Rui Nogueira aponta que a disfunção no esófago terá acontecido porque André Ventura “bebeu bastante água” durante o discurso, e começou a falar “imediatamente a seguir”, com “algum stress à mistura, e algum cansaço também”.

André Ventura sofreu um espasmo esofágico esta terça-feira à noite, em Tavira, um episódio que o levou ao Hospital de Faro , onde passou a noite sob observação. O líder do Chega só volta à campanha na quinta-feira.

O líder do Chega foi examinado pelos técnicos do INEM na ambulância e, depois de ser levado para o hospital, fez novamente um eletrocardiograma, uma TAC e análises. Ficou em observação para esclarecer se podia haver outra condição por detrás do problema sentido, o que é normal, disse o médico Rui Nogueira.

“Ficou em observação durante umas horas para ver se ou repetia ou se havia algum indício de algum outro problema, que não apenas um espasmo, que é uma situação momentânea sem problema”, apontou o médico de família.

Os espasmos esofágicos podem ser mais problemáticos em crianças e idosos. “Nos idosos estas coisas não se resolvem com tanta facilidade, pode durar mais tempo ou pode mesmo haver um refluxo, isto é, o conteúdo gástrico vir para cima, pelo esófago ou mesmo vomitar e, às vezes até mais complicado, ainda fazer uma aspiração de vómitos”, explicou Rui Nogueira.

No caso de André Ventura, o tratamento é simples: “É relaxamento, só esperar um pouquinho e passa sem problema”, esclareceu o médico.