Pedro Nuno Santos abordado por Joana Amaral Dias em Setúbal. "Já devolveu os 203 mil euros ao Parlamento?"

O líder do PS, Pedro Nuno Santos, foi abordado esta quarta-feira de manhã no mercado do Livramento, em Setúbal, pela ex-deputada do Bloco de Esquerda e candidata às legislativas pelo ADN Joana Amaral Dias.

Tal como já tinha feito em Beja com o líder do PSD, Luís Montenegro, a psicóloga entrou pela caravana do PS adentro já na reta final da visita para confrontar o líder socialista com subsídios de deslocação do Parlamento, apesar de Pedro Nuno Santos ter casa em Lisboa.

"Estou a fazer a minha campanha", começou por responder o líder do PS, que foi sendo torpedeado com perguntas da candidata do ADN: "Devolveu os 203 mil euros ao Parlamento? As viagens não aconteceram", atirou Amaral Dias. "Eu vivia em São João da Madeira", respondeu Pedro Nuno Santos, que acrescentou: "É mentira, és mentirosa, devias ter vergonha". "É verdade, é", respondeu Amaral Dias.

Visivelmente irritado, o líder socialista foi pedindo: "Não faças esse número comigo oh Joana, desculpa lá, enganas as pessoas", disse Pedro Nuno rodeado por elementos da caravana socialista que foram gritando "PS, PS" para tentar abafar a ex-deputada.

Momentos de tensão que terminaram abruptamente com Joana Amaral Dias a desaparecer de cena e com a ação de campanha no Livramento a terminar logo de seguida.