Pedro Nuno Santos: "Muita gente votou na AD e hoje está envergonhada"

O secretário-geral dos socialistas disse acreditar que nem toda a gente que votou AD estará satisfeita: "Muita gente votou na AD e hoje está envergonhada. Porque obviamente que um cidadão português não gosta de ter um primeiro-ministro que mistura política com negócios." Esse eleitorado, defendeu, "pode confiar no PS".

O líder do PS mostrou-se hoje convicto que vai derrotar as sondagens, nas quais o partido "é largamente subestimado". Em Setúbal, Pedro Nuno Santos falou aos eleitorados de direita e de esquerda. E começou por quem vota na coligação PSD/CDS.

Pedro Nuno Santos também falou ao eleitorado do Chega. "Há pessoas que estão zangadas, sentem que as suas vidas estão a marcar passo, não atam nem desatam e estão zangadas. Só que o Chega não tem a solução para os seus problemas."

Por último, falou aos eleitores mais à esquerda do PS, dizendo que esse eleitorado pode olhar para o PS como uma força progressista. "E era importante que, em muitos círculos onde eles [partidos à esquerda do PS] não vão conseguir eleger deputados, que pudessem, através do PS, dar o contributo para derrotarmos a AD e termos um governo progressista."

Sondagens serão derrotadas, diz PS

Questionado sobre as sondagens, que colocam o PS atrás da AD, Pedro Nuno desvalorizou. "Essa desvantagem não existe. Todos os anos o PS é largamente subestimado nas sondagens, que depois não se verifica. Já as derrotámos várias vezes e vamos derrotá-las outra vez e nós sentimos isso como? Nós sentimos isso na rua, no contacto com as pessoas", respondeu aos jornalistas durante uma visita ao Mercado do Livramento.

E manteve o desejo de que o PS ganhará as eleições. "As pessoas perderam a confiança no ainda primeiro-ministro. Revelou que não é sério, que não tem uma relação transparente com a vida política e sobretudo liderou — e aqui ainda mais importante para as nossas vidas — um Governo que foi incompetente."

Em resumo, Pedro Nuno Santos considerou que "Luís Montenegro está mais distante dos portugueses e os portugueses estão mais distantes dele".