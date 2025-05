PPM quer criar uma secretaria de Estado para a Cultura Popular

O presidente do PPM, Gonçalo da Câmara Pereira, defendeu esta quarta-feira à porta do Museu do Fado em Lisboa um aumento do orçamento para a cultura e a criação de uma secretaria de Estado para a Cultura Popular.

"Se nós formos Governo, ou participantes no Governo, devemos ter uma Secretaria de Estado da Cultura Popular [...] e aumentar as verbas para a cultura, sendo que a divisão da verba está quase 70% ou 80% em Lisboa e Porto, o interior quase não tem cultura", disse o presidente do partido em declarações aos jornalistas.

Câmara Pereira demonstrou-se também disponível para integrar qualquer Governo considerando que "o que é preciso é estabilidade", mesmo que esse Governo seja de esquerda. "Nós damos estabilidade a qualquer Governo que queira dar estabilidade ao país, os portugueses precisam de calma e de se reencontrarem com eles próprios e com a pátria", afirmou.

O presidente dos monárquicos teceu também críticas ao sistema republicano e defendeu que a monarquia oferece maior estabilidade que a República.

"Se tivéssemos uma monarquia em que a sociedade se mantivesse estável, portanto, os governos mudavam, caíam, e a sociedade se mantivesse estável, não havia problema [...] O problema é a República deste, quando ganha um, os outros ficam revoltados, portanto não há um encontro", disse.

Relativamente ao panorama político atual, Gonçalo da Câmara Pereira considera que o CDS "está praticamente extinto" e acrescentou que em coligações os pequenos partidos são "canibalizados".

O secretário-geral do PPM, Paulo Estêvão, alertou para um eventual entendimento entre a AD e a IL, e lembrou que os liberais não aprovaram o orçamento da região autónoma dos Açores em 2024. "Alerto os portugueses para uma conjuntura muito difícil da Iniciativa Liberal, se o Governo estiver dependente da Iniciativa Liberal, vamos ter aqui uma má experiência, vamos ter aqui, de certeza absoluta, problemas do ponto de vista orçamental", disse.

O Partido Popular Monárquico (PPM) recusou visitar o Museu do Fado, em Lisboa, alegando que a instituição se comportou de "uma forma absolutamente antidemocrática".

"É muito estranho é que a direção não se tenha disponibilizado para nos receber e, em segundo lugar, que as câmaras de televisão também não possam ter entrado e feito a reportagem", disse o secretário-geral do partido, Paulo Estêvão, em declarações aos jornalistas à porta do museu.

Os jornalistas tentaram obter uma reação dos responsáveis do museu, que alegaram indisponibilidade para prestar declarações.