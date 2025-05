Presidenciais: Pedro Nuno recusa comentar candidatura de Gouveia e Melo

Momentos antes, questionado pelos jornalistas, o antigo presidente do parlamento Augusto Santos Silva fez "duas constatações" que, em sua opinião, "parecem evidentes".

"Não tenho nenhum cometário a fazer a esse anúncio. Estamos numa campanha para as legislativas e é nisso que estou focado", respondeu o líder do PS, apesar da insistência dos jornalistas.

À chegada a uma arruada em Setúbal, distrito ao qual o PS dedica hoje todo o dia de campanha, Pedro Nuno Santos foi questionado pelos jornalistas sobre o anúncio feito pelo ex-chefe do Estado Maior da Armada Henrique Gouveia e Melo de que é candidato à Presidência da República nas eleições do próximo ano.

O líder do PS recusou esta quarta-feira comentar o anúncio da candidatura presidencial de Gouveia e Melo, em entrevista à Renascença.

O Almirante já decidiu, vai mesmo avançar para a c(...)

Santos Silva disse não conseguir compreender "porque é que as pessoas dizem uma coisa num momento e fazem uma coisa contrária no momento seguinte".

"E também não consigo perceber como é que as pessoas não têm um conhecimento mínimo da Constituição e não sabem fazer a distinção entre eleições", insistiu, considerando que são "duas características negativas" de Gouveia e Melo.

Questionado sobre a sua reflexão sobre uma eventual candidatura, o antigo presidente do parlamento escusou-se a responder precisamente pelas questões que tinha apontado sobre Gouveia e Melo.

"Não confundo eleições legislativas com eleições presidenciais e portanto estou numa ação de campanha do PS no âmbito das legislativas, não mudo facilmente de opinião", contrapôs.

Em entrevista à Renascença, Henrique Gouveia e Melo anunciou esta quarta-feira que já tomou a decisão e vai ser candidato à Presidência da República nas eleições do próximo ano.

"A minha decisão é avançar com a candidatura à Presidência da República. Ela será anunciada formalmente no dia 29 de maio", declarou o ex-chefe do Estado-Maior da Armada.

Henrique Gouveia e Melo explica que a sua decisão evoluiu perante o agravamento da guerra na Ucrânia, da tensão na Europa e com a eleição de Donald Trump, mas diz que resulta igualmente de "alguma instabilidade interna que se tem prolongado".