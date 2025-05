Sondagem diária mostra AD a cair em direção ao PS e indecisos a subir

Numa sondagem com uma amostra de 810 inquiridos, recolhida ao longo dos dias 10, 11, 12 e 13 de maio, a AD surge com 25,4% de intenções de voto, face a 21,2% do PS liderado por Pedro Nuno Santos. A margem de erro do inquérito é de 3,5 pontos, o que torna possível que o PS esteja acima da AD.

A sondagem diária da Pitagórica para Jornal de Notícias, TSF, TVI e CNN Portugal mostra, esta quarta-feira, a AD de Luís Montenegro a cair, aproximando-se do nível onde o PS tem permanecido desde o início do estudo, ao mesmo tempo que os indecisos continuaram a subir, atingindo 19%. Na Sondagem das Sondagens , o agregador de sondagens da Renascença , pouco muda.

A Iniciativa Liberal regista 5,7% das intenções, seguindo-se o Livre com 3,6%, a CDU com 3%, o Bloco de Esquerda com 2% e o PAN com 0,9%. A CDU e o Bloco de Esquerda, em particular, têm trocado constantemente as posições nas sondagens, apontando para uma diferença muito ténue e difícil de captar entre as duas forças de esquerda.

Com a distribuição de indecisos, que a Pitagórica faz de forma proporcional às intenções de voto obtidas, os resultados são os seguintes: AD com 31,5%, PS com 26,3%, Chega com 18,3%, IL com 7%, Livre com 4,4%, CDU com 3,7%, Bloco de Esquerda com 2,4% e PAN com 1,1%. 5,3% dos votos vão para outras forças partidárias.

Pouco muda na Sondagem das Sondagens

As sondagens diárias, conhecidas como "tracking polls", são sondagens constituídas por amostras com um painel móvel de inquiridos, em que parte é substituída a cada dia. As "tracking polls" apenas são inseridas na Sondagem das Sondagens, o agregador de sondagens da Renascença, quando a amostra é totalmente renovada, ou quando começa a sondagem.

No caso da sondagem diária realizada este ano pela Pitagórica, a "tracking poll" publicada esta quarta-feira é a última a entrar na Sondagem das Sondagens — onde entraram também os estudos publicados a 2, 6 e 10 de maio.

Os valores introduzidos no modelo da Renascença são os valores com distribuição de indecisos proporcional. Isso traduz-se na perda de 0,1 pontos percentuais tanto para a AD como para o PS, enquanto o Chega ganha 0,2 pontos.