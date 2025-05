André Ventura agradece apoio e espera ter alta "nas próximas horas"

As ações de campanha do partido vão decorrer "com normalidade", indica, ainda, a nota.

Numa publicação na rede social X (antigo Twitter), o líder do Chega partilha uma fotografia acamado no Hospital de Faro, onde diz estar a ser "muito bem tratado".

O presidente do Chega estava a discursar, no arranque do jantar-comício na cidade algarvia, quando pausou o discurso, bebeu água e agarrou-se à zona do peito. Logo de seguida, foi apoiado pelo staff e saiu do palco.

O médico do INEM afirmou à chegada ao Hospital de Faro que André Ventura está bem, após o susto de saúde que sofreu esta terça-feira à noite.

"Está tudo bem neste momento. Correu tudo otimamente bem", disse o médico aos jornalistas.

André Ventura foi assistido no local pelos técnicos do INEM, estabilizado e levado para o hospital

Os líderes do PS, Pedro Nuno Santos; da AD, Luís Montenegro; e da Iniciativa Liberal, Rui Rocha, já desejaram as melhoras a André Ventura.