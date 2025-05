André Ventura ainda não se sente capaz de regressar à campanha eleitoral. Através das redes sociais, onde publicou um vídeo, o líder do Chega diz que vai manter-se afastado das arruadas durante esta quarta-feira.

"Queria agradecer-vos a todos, agradecer as mensagens, as orações, a preocupação, o carinho, depois daquele episódio muito, muito assustador que tive ontem pela primeira vez na vida", disse o deputado.

"Ainda não vou poder estar hoje na campanha, não me sinto ainda capaz disso. Estou a fazer essa recuperação", diz no vídeo filmado no quarto de hotel, onde Ventura surge sentado na cama.