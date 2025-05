Ventura "não teve problema nenhum em ter o protocolo VIP" no hospital

Hugo Soares, cabeça de lista da AD em Braga, criticou esta quarta-feira o Chega e André Ventura, que “não teve problema nenhum em ter o protocolo VIP” para ser assistido no hospital.



Num comício à varanda do Theatro Circo, em Braga, o também líder parlamentar do PSD lembrou o que o líder do Chega escreveu nas redes sociais quando Luís Montenegro foi assistido no Hospital de Santa Maria.

“É uma vergonha. Então o primeiro-ministro não devia ter esperado oito ou nove horas para ser atendido?!”, começou por afirmar Hugo Soares.

O cabeça de lista da AD acrescentou que André Ventura, quando na terça-feira se sentiu mal durante um comício em Tavira, também teve direito a “protocolo VIP” no Hospital de Faro.

“Ontem [terça-feira], quando infelizmente o deputado André Ventura teve também um problema de saúde, não teve problema nenhum em ter o protocolo VIP para ser atendido no Hospital de Faro, que passou a tarde inteira a criticar e a dizer que não tinha condições”, atirou Hugo Soares, num discurso inflamado.

A campanha da AD esteve esta quarta-feira à tarde em Braga. O comício estava previsto para o Theatro Circo, mas como estava muita gente os discursos foram feitos da varanda.