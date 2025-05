⏱️ A campanha em 37 segundos. A um dia do fim da campanha, o boletim clínico foi rei

🔎Quer mais detalhes? Veja o nosso minuto a minuto ou leia tudo sobre a campanha eleitoral.





🚨 E se só tiver tempo para ler uma coisa...

As sondagens da Pitagórica favorecem a AD em mais de 4 pontos, enquanto o Chega e o PS são penalizados. A análise foi feita pelo jornalista Diogo Camilo que explica os motivos: um deles é o facto de na amostra haver uma percentagem maior de votantes na AD do que se olhássemos para a população em geral. Depois de feitos os ajustes aos resultados, percebe-se um desvio médio que beneficia a coligação de PSD e CDS em 4,1 pontos.



⚠️Se lhe passou despercebido...

Na quarta-feira, depois da primeira indisposição de André Ventura, Pedro Pinto, deputado do Chega, disse que “houve pessoas a tentar entrar e invadir o Hospital de Faro”. Além disso, justificou o facto de o líder do Chega ter ficado num quarto privado com o facto de Ventura ser um "líder político especial". E rematou: "Não podem querer que durma ao lado de um cigano." Esta quinta-feira, o hospital de Faro sentiu necessidade de esclarecer a fita dos acontecimentos. “Não há registo de qualquer incidente de segurança antes, durante ou depois do atendimento hospitalar do deputado André Ventura.”

📌OS NOSSOS DESTAQUES

