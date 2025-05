André Ventura deixa hospital. "Tudo aponta para espasmo esofágico agudo"

O líder do Chega, André Ventura, recebeu alta e deixou esta quinta-feira à noite o Hospital de Setúbal.

"Sinto-me melhor", começou por dizer André Ventura, aos jornalistas, após o segundo susto de saúde em poucos dias.

André Ventura realizou um cateterismo e outros exames para avaliar o estado de saúde cardíaca. Tudo aponta para um problema no esófago.

“Todo o diagnóstico que foi feito parece indicar que tenha sido um espasmo esofágico, com características agudas”, afirmou o líder do Chega, que vai falhar na sexta-feira o último dia de campanha eleitoral para as legislativas.



André Ventura diz que, agora, tem de cuidar da sua saúde. "Infelizmente, terei mesmo de parar", disse.

“Temos que confiar nos médicos e no diagnóstico que fazem. Vou tentar olhar pelo meu esófago e procurar que isso não afete a campanha eleitoral”, desejou o líder do Chega.

André Ventura regressou esta quinta-feira à campanha, em Odemira, depois de ter sido assistido na terça-feira no Hospital de Faro, mas voltou a sentir-se mal.



Depois de ser assistido no Centro de Saúde de Odemira e, de seguida, transportado para o Hospital do Litoral Alentejano, perto de Santiago do Cacém, André Ventura foi transportado para o Hospital de Setúbal, onde foi submetido a um cateterismo, um exame às artérias que estão ligadas ao coração.