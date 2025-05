Após novo susto de saúde, Ventura falha último dia de campanha

André Ventura regressou esta quinta-feira à campanha, em Odemira, depois de ter sido assistido na terça-feira no Hospital de Faro, mas voltou a sentir-se mal.

Apesar da ausência do líder, o Chega vai manter a agenda para sexta-feira: duas arruadas, uma em Setúbal, e o encerramento da campanha, a descida do Chiado, em Lisboa.

Pelas 21h10, André Ventura permanecia internado no Hospital de Setúbal.

O líder do Chega já não regressa à campanha eleitoral para as legislativas, que termina esta sexta-feira. A informação foi avançada ao início da noite desta quinta-feira pelo partido.

Depois de ser assistido no Centro de Saúde de Odemira e, de seguida, transportado para o Hospital do Litoral Alentejano, perto de Santiago do Cacém, André Ventura foi transportado para o Hospital de Setúbal, onde foi submetido a um cateterismo, um exame às artérias que estão ligadas ao coração.

O exame para avaliar a saúde cardíaca do líder do Chega "correu bem" e André Ventura poderá ter alta ainda esta quinta-feira.

A informação foi avançada durante a tarde aos jornalistas por Filipe Seixo, diretor de cardiologia do Hospital de Setúbal.

"Correu tudo bem, vai manter-se em observação, está assintomático e muito bem disposto", afirmou o médico, pelas 18h50.

André Ventura vai ficar "mais três ou quatro horas em observação" e realizar mais alguns exames, adiantou a mesma fonte.