​Após "resultadão" na Madeira, JPP sonha com grupo parlamentar na Assembleia da República

O Juntos Pelo Povo (JPP), o único partido com sede fora do continente que ficou em segundo lugar nas eleições regionais da Madeira, quer entrar pela primeira vez na Assembleia da República nas legislativas do próximo domingo. E sonha com a eleição de dois deputados e a formação de um grupo parlamentar.

À Renascença, Filipe Sousa, cabeça de lista pela Madeira, diz que o seu partido quer levar para o Parlamento nacional “a sua proximidade da comunidade, de solidariedade”.

“É isso que nos diferencia dos outros partidos. Temos cultura de poder ao nível local e é aquilo que eu mais gosto de fazer que é executar, ouvir e resolver”, afirma o candidato a deputado.