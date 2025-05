Exame ao coração "correu bem". André Ventura poderá ter alta ainda hoje

Se tudo correr bem, o líder do Chega poderá ter alta ainda esta quinta-feira.

A informação foi avançada esta tarde aos jornalistas por Filipe Seixo, diretor de cardiologia do Hospital de Setúbal.

O cateterismo para avaliar a saúde cardíaca do líder do Chega "correu bem" e André Ventura poderá ter alta ainda esta quinta-feira.

O líder do Chega passou esta quarta-feira afastado(...)

Questionado pelos jornalistas, o Dr. Filipe Seixo disse que a equipa do Hospital de Setúbal mantém, como primeira hipótese, o diagnóstico realizado na terça-feira pelos especialistas do Hospital de Faro, que apontaram para um espasmo no esófago.

"Continuamos com esse diagnóstico principal como primeira hipótese", declarou o diretor de cardiologia do Hospital de Setúbal.

André Ventura regressou esta quinta-feira à campanha, depois de ter sido assistido na terça-feira no Hospital de Faro.

O líder do Chega ainda iniciou hoje uma ação de rua em Odemira, mas voltou a sentir-se mal.

Depois de ser assistido no Centro de Saúde de Odemira e, de seguida, transportado para o Hospital do Litoral Alentejano, perto de Santiago do Cacém, André Ventura foi transportado para o Hospital de Setúbal, onde foi submetido a um cateterismo, um exame às artérias que estão ligadas ao coração.