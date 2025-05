​Hospital de Faro nega “incidente de segurança” durante internamento de André Ventura

O Hospital de Faro e a PSP negam qualquer “incidente de segurança” durante o internamento do líder do Chega, André Ventura.



“Não há registo de qualquer incidente de segurança antes, durante ou depois do atendimento hospitalar do deputado André Ventura”, explica a ULS do Algarve, em resposta ao jornal Observador.

No mesmo sentido, a PSP diz que o patrulhamento foi reforçado por prevenção na noite de terça-feira nas imediações do Hospital de Faro e não tem conhecimento de qualquer tentativa de intrusão.

André Ventura sofreu uma indisposição na terça-feira à noite, durante um comício em Tavira, e foi levado para o Hospital de Faro, onde realizou exames complementares e passou a noite.