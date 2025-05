IL abriu a porta a acordo de governação com AD e esboçou caderno de encargos

A IL admitiu um acordo de governação com a AD durante a campanha para as legislativas, se for para "mudar o país", e esboçou um caderno de encargos com esse fim, de privatizações a redução de impostos.

Sob o lema "Acelerar Portugal", Rui Rocha fez uma campanha eleitoral focada em 10 dos 18 distritos de Portugal continental, na qual procurou sistematicamente demarcar-se de todas as restantes forças políticas ao assumir-se como um "partido responsável" e sensível aos problemas dos portugueses.

Acusando os restantes partidos de terem precipitado o país para eleições, Rui Rocha foi reiterando que só a IL se opôs à ida às urnas — ao votar a favor da moção de confiança do Governo e contra duas moções de censura — e garantiu que saberá estar à "altura das circunstâncias" após as legislativas, um eufemismo que foi utilizando na primeira semana de campanha para aludir a um eventual acordo pós-eleitoral com a AD.