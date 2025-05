Inês Sousa Real desvaloriza sondagem. "Não basta gostar, é preciso votar"

Inês Sousa Real desvalorizou, esta quinta-feira, a sondagem da Universidade Católica para a RTP, Antena 1 e jornal "Público", que admite o cenário de desaparecimento do PAN do Parlamento após as eleições legislativas de domingo.

"Sabemos que as sondagens têm uma margem de erro", disse a porta-voz do partido, que está reunida com militantes num jantar comício no Porto.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



A deputada única do Pessoas, Animais e Natureza aproveitou para apelar, uma vez mais, aos eleitores para que votem no PAN. O "trabalho" desenvolvido ao longo da última legislatura é o trunfo utilizado para convencer os indecisos.