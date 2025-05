Liberais “chutam” impostos e recusam "Governo medíocre" com AD

A Iniciativa Liberal (IL) encerrou esta quinta-feira o dia de campanha com um arraial no Jardim de Arca d’Água, no Porto, marcado por discursos de Rui Rocha e Carlos Guimarães Pinto, centrados na promessa de mudança, críticas à governação de PS e AD e um apelo directo ao voto.

Rui Rocha pediu aos eleitores que não se abstenham, sublinhando que Portugal pode ser “a luz que ilumina a Europa”. “Não fiquem no sofá no domingo. Vamos mudar isto”, afirmou.

O líder da IL criticou o sistema eleitoral actual, a crise na habitação, os tempos de espera no SNS e a carga fiscal elevada. Apontou como prioridade uma maior liberdade de escolha na saúde e uma descida real de impostos.

“No país da IL, não há surpresas: os impostos descem mesmo”, garantiu.

Apelou ainda ao voto dos “portugueses zangados com a política” e da “geração de entalados”, entre os 36 e os 67 anos, sublinhando que “com a IL, os impostos vão mesmo descer. Desta vez, é também liberal”.