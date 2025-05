Livre quer crescimento de 100 mil votos no domingo

O líder do Livre assumiu esta quinta-feira que quer ter mais 100 mil votos do que no ano passado.

Pelo mercado de Benfica, o porta-voz do Livre ouviu queixas, principalmente, de reformados e de comerciantes. Perante as recordações de pensionistas do “querido Passos Coelho” que “roubou 200 euros à minha reforma”, Rui Tavares relembrou os últimos números do INE (que mostram uma queda de 0,5% em cadeia no primeiro trimestre deste ano) para deixar um alerta a Luís Montenegro

“Luís Montenegro gastou a almofada do excedente orçamental, que foi fruto do sacrifício destas pessoas com quem acabámos de falar. Gastou em um ano, em campanha eleitoral, sem se preocupar se a seguir vindo uma crise económica”, alertou.

Da parte dos comerciantes, Rui Tavares ouviu apelos para baixar o IVA dos produtos alimentares. O porta-voz do Livre recordou que essa medida exige sempre uma negociação prévia com Bruxelas e, por isso, pediu atenção a Pedro Nuno Santos, que prometeu o regresso do IVA Zero, de forma permanente.

“Estar a prometer antes de negociar pode ser pouco cauteloso”, avisou.