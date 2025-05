Luís Montenegro: "Estaremos aptos a governar seja qual for a dimensão da vitória"

O presidente do PSD afirmou esta quinta-feira que a AD estará apta para governar "seja qual for a dimensão da vitória" que os eleitores lhe derem, e, se perder, não irá "governar à força ou na base de arranjinhos".

"Se por um acaso não fosse essa a vontade [dos portugueses], nós também teríamos muito mais que fazer na vida, que nós não vivemos apenas para isto, apesar de gostarmos muito daquilo que estamos a fazer. Nós não queremos estar aqui à força, na base de nenhuma chantagem psicológica com as pessoas e arranjinhos entre partidos nas costas das pessoas", afirmou Luís Montenegro falava no comício do Porto.

No penúltimo dia de campanha da AD, depois da tradicional arruada de Santa Catarina, no Porto, voltou a defender, como fez no discurso ao almoço em Gondomar, que esta reta final não é para apelos "de grande ênfase ou desespero".