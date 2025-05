Marcelo não comenta candidatura de Gouveia e Melo a Presidente

“Desde que fui candidato à Presidência da República pela primeira vez, em 2015, que defini um princípio que é simples: não me pronunciar sobre o Presidente que estava em funções, que aliás estava a viver um momento difícil que eram eleições que levaram à formação de dois governos, e depois não me pronunciar sobre os anteriores, todos eles, e depois não me pronunciar sobre os seguintes. Primeiro por uma questão de cortesia, mas sobretudo pela ideia que eu tenho sobre o que significa o cargo”, disse Marcelo.

O Presidente da República acrescentou que “em relação a concorrentes, todos, mas em particular as presidenciais, a anteriores presidentes, futuros presidentes não tenciono dizer nada”.

Perante a insistência dos jornalistas sobre se faz sentido misturar duas eleições, Marcelo reiterou que não tenciona “dizer nada”.

“Não digo nada, porque o que dissesse era um juízo de uma opinião sobre uma decisão de uma pessoa”, afirmou.

Na entrevista que concedeu à Renascença, para anunciar que vai ser candidato, Henrique Gouveia e Melo não quis pronunciar-se sobre as posições de Marcelo, mas sublinhou que seria um presidente muito diferente.

“Não vou comentar as posições do atual Presidente da República. No entanto, somos pessoas muito diferentes e, caso os portugueses considerem que eu tenho condições para ser Presidente da República, a minha forma de atuar será muito diferente do atual Presidente”, afirmou.