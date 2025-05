Mortágua: se votarem BE, a cedência de Pedro Nuno Santos será tetos às rendas

A coordenadora nacional do BE apelou esta quinta-feira ao voto no seu partido para forçar o secretário-geral do PS a ceder à proposta de tetos nas rendas, pedindo aos indecisos que rejeitem a "conversa das impossibilidades".

"Se as pessoas votarem no BE, se nós conseguirmos que toda a gente que quer baixar o preço das casas, que toda a gente que se preocupa com o que está a passar na Palestina vote no BE, a cedência de Pedro Nuno Santos será para termos tetos às rendas", afirmou Mariana Mortágua, à margem de uma iniciativa para a campanha das legislativas que decorreu na Faculdade de Letras da Universidade do Porto (FLUP).

Depois de o secretário-geral socialista, Pedro Nuno Santos, ter afirmado que o PS é um partido com capacidade "de dialogar, de ouvir, de ceder, de construir" porque quer "garantir estabilidade", a coordenadora bloquista respondeu que "ceder nos tetos às rendas é ceder à sensatez, ao bom senso, à justiça".

A proposta de impor tetos nas rendas tendo em conta variáveis como área do imóvel, qualidade do alojamento, certificação energética, localização e tipologia, é uma das principais bandeiras do BE nesta campanha mas Pedro Nuno Santos, antigo ministro da Habitação, já avisou que pode ter "efeitos perversos" como a retirada de casas do mercado de arrendamento.