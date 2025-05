Nós, Cidadãos! aposta na Defesa, exportações e num "país sem trafulhices"

Veja também:

Encontrar novos mercados para as exportações portuguesas e investir de forma inteligente no setor da Defesa são algumas das bandeiras do Nós, Cidadãos! (NC) para as eleições legislativas do próximo domingo.

Bem perto do mar e com muito sol, o presidente do partido e cabeça de lista por Lisboa esteve em campanha na Feira de Carcavelos e falou sobre o seu programa para Portugal.

Joaquim Rocha Afonso assume, à Renascença, que “tem de haver uma atividade fortíssima a nível dos Negócios Estrangeiros para arranjar novos mercados para os produtos de exportação portugueses”.

“A outra questão é cumprirmos os nossos compromissos a nível das nossas alianças militares, ao investir mais em Defesa”, sublinha o candidato.